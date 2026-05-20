Беглого ростовского бизнесмена будут судить за преднамеренное банкротство

В Ростовской области стартовал заочный судебный процесс над местным коммерсантом, обвиняемым в преднамеренном разорении собственного предприятия после получения крупных заемных средств. Информацию о начале слушаний распространили в региональном управлении ФСБ.

По данным оперативников, в 2021 году, когда следствие временно приостановили из-за того, что фигурант был объявлен в международный розыск, австрийские правоохранители задержали его в аэропорту Вены. Однако, как указано в материалах дела, запрос о выдаче бизнесмена Российским Федерациям удовлетворен не был.

В сообщении силового ведомства говорится, что сотрудники УФСБ по Ростовской области установили: предприниматель предоставил в коммерческую кредитную организацию с государственным участием искаженные сведения о хозяйственной деятельности и финансовом положении созданной им компании. Основываясь на этих сфальсифицированных данных, мужчина получил два займа, общий размер которых превысил 357 млн руб. После этого он инициировал процедуру банкротства фирмы. Действия фигуранта квалифицированы по статье 176 Уголовного кодекса РФ — «Преднамеренное банкротство».

Сторона обвинения настаивает: бизнесмен изначально осознавал, что не сможет обслуживать долговые обязательства. В настоящий момент материалы дела переданы в Новочеркасский городской суд, где заседания проходят в отсутствие подсудимого.

Станислав Маслаков