Экс-инспектор ГИБДД в Петербурге осужден за инсценировку угона Toyota за 5 млн рублей

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор Ивану Тихашину, признанному виновным в покушении на мошенничество со страховкой. Бывший инспектор МРЭО ГИБДД разработал схему хищения у АО «АльфаСтрахование» более 5 млн рублей через инсценировку угона премиального автомобиля. Суд назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 300 тыс. рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 300 тыс. рублей

По данным суда, Тихашин использовал профессиональные знания, полученные на службе в ГИБДД. В сентябре 2016 года он приобрел в кредит Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 5,665 млн рублей, застраховал его и демонтировал противоугонную систему. Автомобиль по его указанию был переправлен в Казахстан для продажи. Позднее Тихашин организовал оформление на подставное лицо аналогичного автомобиля, с помощью сообщника инсценировал его угон на парковке ТРК «РИО», а затем подал в страховую компанию заявление о выплате почти 5,06 млн рублей.

Служба безопасности «АльфаСтрахования» пресекла попытку мошенничества, и в выплате было отказано. Тихашин вину не признал. Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159.5 УК РФ. Сообщник, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, заключил контракт с Министерством обороны РФ. Приговор не вступил в законную силу.

Кирилл Конторщиков