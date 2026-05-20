Липецкие фирмы выплатят правообладателю 2 млн рублей за пиратский софт

Арбитраж полностью удовлетворил иск ООО «1С-Софт» почти на 2 млн руб. к липецким ООО «Джаст Бир» и ООО «Двойная запись». Суд установил, что фирмы нарушили исключительные права на продукты «1С» и пользовались контрафактным программным обеспечением. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

То, что организации используют одни и те же программные продукты, было установлено сотрудниками полиции еще в июле 2023 года. Также выяснилось, что обе компании являются связанными юрлицами — они расположены по одному адресу, и у них один и тот же руководитель.

По данным Rusprofile, ООО «Двойная Запись» зарегистрировали в Липецке в апреле 2017 года. Компания специализируется на деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственным учредителем и генеральным директором фирмы выступает Евгения Ширяева. В 2025 году выручка ООО «Двойная Запись» составила 1,1 млн руб., что на 61,8% больше, чем в 2024-м (692 тыс. руб.). Однако чистая прибыль снизилась со 102 до 90 тыс. руб. ООО «Джаст Бир» появилось в Липецке в конце ноября 2017 года и с тех пор работает в сфере автомобильных грузоперевозок. Уставный капитал предприятия также составляет 10 тыс. руб. Собственник и директор фирмы — Евгения Ширяева. Финансовые показатели компании за 2025 год не раскрыты. В 2024 году выручка ООО «Джаст Бир» составила 50,3 млн руб., а чистая прибыль — 920 тыс. руб.

Претензии правообладателя вызвало использование продуктов «1С:Предприятие 8.3 Технологическая поставка» и «1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест». Экспертиза показала, что «программное обеспечение запускается без аппаратно-программного комплекса защиты». В адрес ответчиков были направлены требования об оплате компенсации, но исполнены они не были.

По данным арбитражной картотеки, иск от ООО «1С-Софт» поступил в конце сентября 2023 года. Адресован он был только ООО «Джаст Бир». Изначально сумма требований составляла 50 тыс. руб., а ООО «Двойная запись» выступало в качестве третьего лица. Однако в апреле 2024-го фирму привлекли соответчиком, а в июне того же года поступило ходатайство истца об уточнении требований.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Денис Данилов