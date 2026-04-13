Воронежская фирма требует с липецкого медучреждения 83 тысячи за фото клеща

Арбитраж принял к производству иск воронежского ООО «Ю1» к государственному учреждению здравоохранения особого типа «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Липецкой области» (ЦОЗИМП). Фирма требует взыскать с ответчика компенсацию в размере 83 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на фотографию клеща. Об этом сообщили в Арбитражном суде Липецкой области 13 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Истец указал в заявлении, что на сайте ЦОЗИМП было размещено фотографическое произведение «Клещ в пробирке», которое является объектом авторских прав. Автором снимка, по словам заявителя, является фотограф Дмитрий Мельников, который передал исключительные права на фото в доверительное управление «Ю1». Фото использовалось на сайте учреждения, подведомственного региональному минздраву, без согласия правообладателя, указания имени автора и выплаты вознаграждения. Досудебная претензия в адрес ответчика осталась без удовлетворения, уточнили в «Ю1».

Иск будет рассмотрен в порядке упрощенного производства. До 13 мая стороны вправе представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу документы с объяснениями по существу требований и возражениями.

По данным Rusprofile, ООО «Ю1» — микропредприятие, зарегистрированное в Воронеже в мае 2021 года. Основной указана деятельность в области права. Уставный капитал составляет 300 тыс. руб. Соучредителями выступают Ирина Малышева (66,67% долей) и Александр Самойлов (33,33%). Последний также является гендиректором предприятия. Среднесписочная численность сотрудников «Ю1» в 2025 году — один человек.

На сайте «Ю1» говорится, что фирма за вознаграждение «помогает фотографам, иллюстраторам, графическим дизайнерам и авторам текстов получить компенсацию за незаконное использование их произведений». По данным арбитражной картотеки, только за истекший период апреля компания подала более 20 исков к СМИ и организациям из разных регионов России.

Судя по бухгалтерской отчетности, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье», ООО «Ю1» закончило 2025 год с выручкой 48,8 млн руб. после 16,3 млн годом ранее. Убытки составили 200 тыс. руб. В 2024-м они были почти такими же — 253 тыс. руб. Среднемесячная зарплата единственного сотрудника предприятия составляла в прошлом году 71,9 тыс. руб.

В феврале «Ъ-Черноземье» писал, что Арбитражный суд Липецкой области частично удовлетворил иск АО «Киностудия "Союзмультфильм"» и ООО «Союзмультфильм» и решил взыскать с местного индивидуального предпринимателя компенсацию в размере 40 тыс. руб. за незаконное использование персонажей Волка и Собаки из анимационного фильма «Жил-был пес».

Денис Данилов