ЦБ: годовой прирост цен в апреле замедлился с 5,9% до 2,4%

Прирост цен в апреле замедлился до 2,4%. В марте этот показатель составлял 5,9%. Это следует из опубликованных на сайте материалов Банка России. Замедление регулятор объяснил волатильными компонентами. Устойчивая часть ценовой динамики также замедлилась.

В апреле годовая инфляция понизилась до 5,58%, по сравнению с мартовским показателем в 5,86%. Снижение произошло за счет продовольственных товаров и услуг. Цены на овощи и фрукты, масла и жиры стали медленнее расти. Уменьшились годовые приросты цен на туристические, транспортные услуги и услуги связи. Годовые приросты цен на продовольственные и непродовольственные товары составили 4,02% и 3,88% соответственно.

«Влияние разовых факторов в апреле уменьшилось. Показатели устойчивой инфляции сложились в среднем за последние 3 месяца вблизи 4% (с.к.г.). Рост цен на многие товары, подверженные в большей мере влиянию устойчивых факторов, замедлился или оставался умеренным»,— сообщается в пресс-релизе регулятора. При этом ЦБ РФ отмечает высокий рост цен в услугах.

В Банке России спрогнозировали снижение инфляции до 4,5-5% в 2026 году. Текущий рост цен в устойчивой части сложится вблизи 4% во втором полугодии, сообщил регулятор. По его подсчетам, в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.