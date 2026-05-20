Германия вложит €10 млрд в гражданскую оборону и создание системы убежищ

Правительство Германии представило Пакт о гражданской обороне — набор мер, который должен улучшить подготовку страны на случай войны, природных катастроф и других угроз. Власти ФРГ выделят €10 млрд к 2029 году на меры гражданской обороны. План, в частности, предусматривает переориентацию системы защиты населения с бункеров времен холодной войны на использование в качестве убежищ обычных объектов, таких как подземные парковки, станции метро, тоннели и даже просто подвалы домов.

«В условиях современных угроз мы должны освободиться от этой концепции, которая не работала даже в 80-е годы»,— заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт, говоря об устаревших бункерах. По его словам, таких бункеров хватило бы для укрытия лишь 2% населения страны, так что в центре системы должно быть обеспечение быстрого доступа к убежищам в обычных общественных местах.

План предусматривает создание системы быстрого информирования населения в случае угроз, включающей приложение с данными о том, где находятся ближайшие убежища, и расширение сети сирен. Кроме того, часть средств будет вложена в закупку тысячи специальных транспортных средств, а также защитных костюмов.

Яна Рождественская