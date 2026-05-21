Беззащитный статус

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание законопроект, запрещающий горожанам подавать повторные заявления о включении зданий в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Документ лишит градозащитников возможности бесконечно ставить на паузу снос или стройку на спорных объектах — после одного отказа КГИОП защитный статус продлить будет нельзя. Подготовка поправок тянулась почти год — с мая 2025-го. В Смольном прямо объясняют необходимость реформы желанием сделать участки более привлекательными для девелоперов, которые сейчас не могут прогнозировать сроки начала работ из-за действующего механизма, позволяющего подавать заявки снова и снова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теперь подать заявку на внесение в реестр ОКН можно будет лишь один раз, кроме случаев, когда заявитель документально докажет, что историко-культурная ценность объекта изменилась

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Теперь подать заявку на внесение в реестр ОКН можно будет лишь один раз, кроме случаев, когда заявитель документально докажет, что историко-культурная ценность объекта изменилась

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Законопроект вносит изменения в городской закон об охране объектов культурного наследия. В случае принятия документ наделит комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) полномочиями утверждать форму заявления, требования к его содержанию и перечню прилагаемых документов. Если поступившее заявление не соответствует установленным стандартам, комитет будет обязан в трехдневный срок вернуть его заявителю с мотивированным обоснованием.

Главная новация касается повторных обращений. Документ запрещает рассмотрение заявления, касающегося тех объектов, по которому КГИОП ранее выносил решение: либо о включении здания в перечень ОКН, либо об отказе в этом. Это правило распространяется и на ситуации, когда спорный объект входит в состав другого объекта (например ансамбля), по которому решение уже выносилось. Повторное заявление не будет рассматриваться и вернется отправителю в течение трех рабочих дней. Исключение сделано только для случаев, когда заявитель прилагает документы, содержащие новые сведения, «имеющие значение для оценки историко-культурной ценности объекта».

В пояснительной записке к законопроекту необходимость ужесточения объясняется тем, что в КГИОП поступает «множество повторных заявлений, не содержащих подтверждения проведения исследований объекта».

«Подобное правовое регулирование существует в иных субъектах Российской Федерации: в Москве и Ульяновской области. Необходимо отметить, что в КГИОП поступает множество повторных заявлений, не содержащих подтверждения проведения исследований объекта»,— настаивает на правоприменительной практике Смольный в пояснительной записке.

Кроме того, акт о включении в перечень памятников или об отказе власти смогут готовить дольше — вместо срока до пяти рабочих дней этот временной промежуток увеличат до 20. Авторы заявляют, что это связано с процедурными требованиями: правовой акт носит нормативный характер, поэтому требуется проведение независимой антикоррупционной экспертизы продолжительностью 14 дней, а также возможна доработка проекта в ходе согласования. В сопроводительном письме к депутатам губернатор Александр Беглов просит рассмотреть проект закона в первоочередном порядке. Представлять инициативу в парламенте поручено представителю губернатора в Заксобрании Константину Сухенко и вице-губернатору Владимиру Омельницкому.

Поправки должны вступить в силу на следующий день после официального опубликования. При этом все заявления, поданные до того момента как КГИОП утвердит новые формы и требования к документам, будут рассматриваться по старым правилам.

Впервые КГИОП опубликовал проект этих поправок еще 28 мая 2025 года, но он застрял в администрации при межведомственном согласовании документов. Тогда в пояснительной записке прямо указывалось, что ужесточение порядка необходимо для «снижения риска инвесторов в условиях санкционного давления недружественных государств». Механизм, который предлагается ограничить, хорошо известен градозащитникам: когда они подают заявление о признании памятником здания, которое готовят к сносу, объект получает временную защиту. Пока заявку рассматривают, снос или другие работы проводить запрещено.

После отказа КГИОП в наделении здания охранным статусом активисты нередко подавали повторное аналогичное заявление, тем самым продлевая гарантии сохранности объекта. На практике этот механизм работает так, что им можно пользоваться сколько угодно раз.

Теперь же, согласно проекту, подать заявку можно будет лишь один раз, кроме случаев, когда заявитель документально докажет, что историко-культурная ценность объекта изменилась. Проблема, считают в администрации, заключается в том, что подать заявление может любой человек, что нагружает комитет и заставляет его заново проводить экспертизу, а механизм бесконечной постановки сноса на паузу отпугивает девелоперов, так как те не знают, чего ожидать от объекта.

Еще на этапе публикации инициатива вызвала резкую критику градозащитного сообщества. В Telegram-канале «SOS СПб Снос» заявили, что предложенные изменения противоречат нормам федерального законодательства. «Инициатива направлена на то, чтобы блокировать выявление объектов фейковыми заявками. КГИОП не вправе уточнять нормы, установленные федеральным законом»,— отмечали активисты, пообещав в случае принятия закона обратиться в суд.

Движение «Живой город», в свою очередь, предложило альтернативу — одобрять заявления от аттестованных Минкультом экспертов, поскольку, считают активисты, такой запрет создает риск, что он может быть использован для злоупотреблений. Высказывалось также предположение, что перед сносом застройщики сами могли бы инициировать фиктивную процедуру и подать в КГИОП заявку самостоятельно, получить по ней отказ и после этого сразу приступать к сносу, пока комитет будет отклонять уже настоящие заявки от градозащитников. Представители движения также пообещали оспорить закон в суде в случае его принятия.

Полина Пучкова