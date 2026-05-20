На Кубани санатории и детские лагеря освобождены от уплаты туристического налога

В Краснодарском крае введена новая мера поддержки курортной отрасли: до конца года детские лагеря отдыха и санатории не будут платить туристический налог. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор заявил, что новые льготы для здравниц позволят им сохранить устойчивость и в целом поддержат курортную сферу. «Краснодарский край всегда был главным детским курортным регионом и ведущей здравницей страны. Для нас это стратегические направления»,— отметил господин Кондратьев. В текущем курортном сезоне на отдых в детские лагеря в Краснодарском крае приедут более 350 тыс. детей и подростков, из них 210 тыс. человек — жители Кубани.

Туристический налог в Краснодарском крае действует с 2025 года, в 2026 году его ставка установлена в размере 2% от стоимости проживания. Налог платят организации, включенные в реестр классифицированных средств размещения.

Анна Перова, Краснодар