Внебиржевой курс доллара впервые с января 2023 года опустился ниже уровня 70 руб./$, с начала года рубль уверенно укрепляет позиции относительно ведущих мировых валют. В значительной степени это связано с избыточным предложением экспортной выручки на российском рынке и низким внутренним спросом на валюту. Однако складывающаяся ситуация несет риски для бюджета, так как частично «минусует» эффект от высоких цен на нефть. Тем не менее по итогам мая дополнительные нефтегазовые доходы могут достичь 330 млрд руб.

20 мая внебиржевой курс доллара впервые с января 2023 года опустился ниже уровня 70 руб./$. Обновление многолетнего минимума произошло в самом начале дня — по данным «МФД-Инфоцентра», курс достигал отметки 69,93 руб./$, на 1,28 руб. ниже значения закрытия предыдущего дня. Удержаться ниже психологически важного уровня не удалось, и к началу основной сессии на Московской бирже курс доллара поднялся до 71,2 руб./$, а ближе к закрытию торгов составил 71,5 руб./$. Биржевой курс юаня опускался до минимума с февраля 2023 года — менее 10,3 руб./CNY. Даже с учетом коррекции в конце дня до 10,46 руб./CNY китайская валюта потеряла с начала недели 16 коп.

В результате рубль оказался лидером роста среди валют развивающихся стран. По данным агентства Bloomberg, по отношению к доллару российская валюта укрепилась с начала года на 18,4%. Вторую и третью строчки заняли аргентинский песо (16,7%) и бразильский реал (14,1%). Рост этих валют связан с повышением цен на нефть, а также со спросом на операции carry trade в валютах с высокими реальными ставками. «Бразилия выглядит одним из главных top pick: сырьевой экспорт, относительно жесткий центробанк, высокая ставка (14,5%) и при этом все еще довольно дешевая национальная валюта»,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева.

Антон Силуанов, министр финансов, 23 апреля 2026 года: «Мы должны рынку дать понимание, что мы руководствуемся какими-то принципами участия на валютном рынке и определения наших решений, участвовать или не участвовать».

В связи с изоляцией российского рынка высокая ключевая ставка Банка России не приводит к притоку международного капитала. Поэтому главной движущей силой нынешнего укрепления рубля выступает продажа валюты экспортерами, выручка которых выросла на фоне резкого роста цен на сырье, в первую очередь на нефть.

Согласно данным Банка России, в апреле продажи экспортной выручки крупнейшими экспортерами выросли втрое, до $7,3 млрд. По оценке стратега по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никиты Еурова, в мае объем нетто-продажи валюты может составить $10–15 млрд.

Такой объем валютной выручки нечем абсорбировать, так как спрос со стороны импортеров хотя и сезонно растет, но по-прежнему ограничен низким потреблением на фоне высоких рублевых ставок и слабого экономического роста. Покупки валюты Минфином из-за зеркалирования Фонда национального благосостояния Банком России составляют лишь 1 млрд руб. в день. В таких условиях, как отмечает руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин, со стороны физических лиц преобладают продажи.

Чрезмерно сильный рубль несет риски для бюджета. По оценке руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, 1% отклонения курса доллара от заложенного в бюджет (92 руб./$.) приводит к снижению сальдо на 110 млрд руб. на горизонте года.

По его оценке, при средней цене Urals на уровне $90 за баррель и курсе доллара 74 руб./$ дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в мае составят около 330 млрд руб. При этом негативный эффект от крепкого рубля эксперт оценил в недополученные 170 млрд руб.

Вместе с тем эксперты не ждут значимых изменений на валютном рынке, так как текущее укрепление рубля отражает реальную ситуацию между предложением валюты и спросом на нее. Даже с учетом того, что Минфин нарастит покупку валюты в рамках бюджетного правила. По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, с начала июня министерство увеличит покупки валюты с текущих 1,2 млрд до 12 млрд руб. в день. Такие объемы покупок «скорее ограничат укрепление рубля, чем приведут к его ослаблению», считает эксперт. По его оценке, в июне курс доллара будет находиться в диапазоне 70–76 руб./$, но остается риск смещения курса в диапазон 65–70 руб./$ в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке и очередного витка роста сырьевых цен.

Виталий Гайдаев