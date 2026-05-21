Бизнес-центр взяли в разработку

ООО «Транс-Телематика», входящее в концерн «Телематика», выкупило 6,5 тыс. кв. м офисной недвижимости в бизнес-центре на Нижегородской улице недалеко от станции метро «Римская» в Москве. Эксперты оценивают сделку в 1,3–2 млрд руб. Вероятно, здесь компания консолидирует свои подразделения.

Часть офисных площадей в бизнес-центре общей площадью 15,4 тыс. кв. м на Нижегородской улице, д. 32 стр. 15 в Москве сменила собственника, рассказал источник “Ъ” на рынке недвижимости. Согласно выпискам ЕГРН, которые есть у “Ъ”, новым владельцем 6,5 тыс. кв. м офисных пространств в здании в феврале 2026 года стало ООО «Транс-Телематика» (входит в концерн «Телематика»). В компании от комментариев отказались. Ранее эти площади входили в состав закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Триумфальная арка», находящегося под управлением УК «Велес Менеджмент», где не ответили на запрос “Ъ”.

По оценке руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, покупка такого объема офисных помещений обошлась «Телематике» в 1,3 млрд руб. Партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян оценивает сделку в 1,5 млрд руб., директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов — в 1,8–2 млрд руб.

Вероятнее всего, речь идет о покупке здания для собственного размещения с возможностью дальнейшей консолидации подразделений в одной локации, не исключает Дмитрий Антонов. Сейчас структуры «Телематики» размещаются в разных офисах Москвы, в том числе в бизнес-центре Ostankino Business Park. Приобретение офиса позволяет крупным компаниям зафиксировать затраты и снизить зависимость от роста арендных ставок, говорит управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский. Средняя ставка аренды в офисных зданиях Москвы по итогам января—марта 2026 года увеличилась на 10% год к году, до 30,4 тыс. руб. за 1 кв. м в год, по данным Екатерины Беловой.

Концерн «Телематика» занимается разработкой и интегрированием интеллектуальных транспортных систем на базе искусственного интеллекта. По данным на 2022 год, 45% долей в АО «Телематика» владеет ООО «ДФА Капитал», которое полностью контролируется Дмитрием Афанасенко, ему также принадлежит 35% долей в АО «Телематика», следует из данных СПАРК. Владельцем остальных 20% является гендиректор концерна Алексей Нащекин. По итогам 2025 года выручка компании увеличилась на 82% год к году, до 12,9 млрд руб.

УК «Велес Менеджмент» специализируется на управлении ЗПИФ, ее владельцем является Алексей Гнедовский. Активы под управлением компании по данным на конец 2025 года превысили 44,4 млрд руб. Совокупный оборот организации на рынке ценных бумаг по итогам прошедшего года увеличился на 70% год к году, до 2,4 трлн руб.

Купленный «Телематикой» объект, вероятно, потребует инвестиций в модернизацию инженерии, общественных зон и офисных пространств, отмечает Николай Казанский. Выбор такого объекта и локации может быть связан с его более оптимальной стоимостью в сравнении с высококлассными бизнес-центрами в центральных деловых районах Москвы, поясняет эксперт. Кроме того, из-за ограниченного объема предложения крупных офисов покупка зачастую становится более предсказуемым решением, чем поиск сопоставимых площадей в аренду, говорит Николай Казанский.

IT-компании сохраняют высокую активность на офисном рынке Москвы. По данным Екатерины Беловой, их доля в общем объеме сделок по итогам 2025 года составила 16%, увеличившись на 10 процентных пунктов год к году.

София Мешкова, Александра Вебер