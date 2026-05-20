Визит Владимира Путина в Китай подошел к концу. Программа российского президента завершилась традиционным совместным чаепитием двух лидеров. Председатель Си Цзиньпин поздравил гостя с успешным пребыванием в Поднебесной, а результаты переговоров назвал «очень богатыми». В центре внимания были все острые темы, от Украины до Ирана. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что по итогам мероприятия все-таки остались некоторые вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Россия и Китай подтвердили курс на долгосрочное партнерство. Лидеры стран приняли декларацию об установлении нового многополярного миропорядка. Говоря простым языком, они против гегемонии одного государства, понятно, какого.

В итоговом документе также подчеркивается, что так называемый Золотой купол Дональда Трампа (новая, еще не построенная система глобального ПРО) является угрозой мировой стабильности. Что касается Украины, стратегические партнеры выступают за устранение первопричин кризиса на основе принципов Устава ООН. Также Москва и Пекин осудили милитаристские поползновения соседней Японии.

В разделе «экономика» главной темой стала «Сила Сибири-2», новый газопровод по доставке топлива из РФ в КНР. Здесь по-прежнему идет согласование деталей и нюансов. Не первый год это продолжается. Тем не менее российская сторона сохраняет оптимизм, но итоговый контракт так и не был не подписан. В общем и целом так кажется, что на очередном празднике российско-китайской дружбы незримо присутствовал Дональд Трамп, который совсем недавно побывал в Поднебесной. К слову, президент США повторил тезис о том, что хорошо ладит с обоими лидерами.

Есть некоторое основание предполагать, что главная цель пребывания Владимира Путина — это поддержка нового, китайского лидерства. Похоже, что именно так председатель Си Цзиньпин понимает многополярный мир. Пекин позиционирует себя как альтернативный Америке центр силы, с которым многие должны считаться, в том числе и сами США с их противоречивым руководителем. Соответственно, мнение Китая должно быть решающим при урегулировании таких больших конфликтов, что разгорелись на Украине и вокруг Ирана.

Это, конечно, замечательно, но возникает вопрос о месте России на этом празднике китайского лидерства. Речь идет о равноправном участии в разрешении глобальных проблем, или друг и стратегический партнер обладает, скажем так, большей квотой? Как-то все это не очень понятно, пояснения требуются. И как быть с Америкой? Похоже, что Дональд Трамп от своего лидерства не отказывается.

Кажется, что проект многополярного мира немного сыроват.

Так что, вероятно, больших перемен миропорядку визит президента РФ в КНР не сулит. Ведь горячие точки на карте мира по-прежнему остаются таковыми. Впрочем, посмотрим. Может быть, есть некая скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.

Дмитрий Дризе