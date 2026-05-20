Ростовская область в 2025 году направила 72,3% бюджета на социальные нужды

На Дону подвели итоги исполнения областного бюджета за 2025 год. Согласно опубликованным данным, приоритетным направлением расходов традиционно стала социальная сфера, на которую пришлось свыше 72% всех затрат казны. Объем финансирования составил 108 млрд руб., что на 20% превышает показатель предыдущего года.

Первый заместитель министра финансов региона Лариса Аношина уточнила, что получателями различных мер господдержки в Ростовской области являются более 30 тыс. жителей. Средства направлялись на помощь семьям с детьми, пожилым гражданам, людям с инвалидностью, участникам Великой Отечественной войны, а также малообеспеченным слоям населения. Отдельные статьи расходов предусматривали переселение из аварийного жилья и обеспечение квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ушедшем году в регионе также ввели новые льготные программы для семей, воспитывающих несовершеннолетних.

Крупнейшей статьей бюджета стало образование: на эти цели выделили 89,1 млрд руб. Это позволило ввести в эксплуатацию 12 новых школ — рекордный показатель для области за последние годы.

На систему здравоохранения из казны направили 38,8 млрд руб. С учетом поступлений из фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) совокупный бюджет отрасли достиг 124 млрд руб. Основные потоки средств ушли на обеспечение льготников лекарствами, обновление первичного медицинского звена и развитие высокотехнологичной помощи.

Первый заместитель председателя Заксобрания, глава комитета по бюджету Андрей Харченко, комментируя итоги публичных слушаний, отметил, что все параметры бюджета выполнены практически на 100%. «Это позволило сохранить устойчивую социально-экономическую обстановку в регионе и полностью выполнить обязательства перед 1,4 млн граждан. Кроме того, заложены ресурсы для дальнейшего развития», — заявил парламентарий.

Станислав Маслаков