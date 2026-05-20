Следствие погрузилось в тренинги

“Ъ” стало известно о скандале в уголовном деле объявленных в розыск совладельцев курсов личностного роста Московского тренингового центра Романа и Натальи Тихоновых, а также их дочери Ксении Наумовой. Несмотря на то что еще год назад Замоскворецкий райсуд Москвы признал незаконным отказ столичного ГСУ СКР прекратить в отношении фигурантов уголовное дело по обвинению в предпринимательской деятельности без лицензии, этого до сих пор не произошло. Зато следствие возбудило в отношении основателей центра новое дело о мошенничестве в связи с «некачественным предоставлением образовательных услуг».

По данным “Ъ”, решение по жалобе защиты Ксении Наумовой, которая являлась гендиректором и бухгалтером ООО «Московский тренинговый центр» (ООО МТЦ), Замоскворецкий суд Москвы вынес еще 17 марта 2025 года. Тогда судья Лариса Семенова, известная по вынесенному ею обвинительному приговору экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, удовлетворила жалобу адвоката фигурантки Ольги Кубанцевой.

Последняя оспаривала в суде решение следователя ГСУ СКР по Москве, который отказался прекратить дело в отношении ее подзащитной в связи с частичной декриминализацией вмененной в вину ей и ее родителям за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Деяние, по данным следствия, было совершено с 2014 по 2018 год и, согласно фабуле обвинения, «привело к извлечению дохода в особо крупном размере», часть из которого в размере 78,2 млн руб. была перечислена на счета господ Тихоновых и Наумовой.

Защитник утверждала, что вне зависимости от оценки обоснованности необходимости лицензировать тренинги внесенные в апреле 2024 года изменения в УК перестали считать инкриминируемое им деяние преступным.

Дело в том, что из формулировки ст. 171 УК ушел «криминообразующий признак», относящийся к способу совершения преступления, которым являлось «извлечение дохода в крупном или особо крупном размере». Закон же обязывает следователей и суды применять те нормы, которые улучшают положение обвиняемого.

Прокурор доводы защиты поддержал. В итоге суд обязал следователя устранить нарушения закона, то есть прекратить преследование в данной части. Однако, как рассказала “Ъ” адвокат Ольга Кубанцева, несмотря на то что судебный акт давно вступил в силу, а защита направила целый ряд жалоб — руководству СКР и в Генпрокуратуру, «решение суда до сих пор не исполнено».

По данным СМИ, скандал вокруг тренингов личностного роста в ООО МТЦ впервые разгорелся еще в 2016 году, когда в полицию обратилась певица Лолита Милявская, рассказав, что ее тогдашний муж Дмитрий Иванов (признан иностранным агентом) по прохождении курса стал психически нестабильным, в частности, стал ездить по городу в лосинах в цветочек, выполняя странные задания коучей. Однако в 2017 году эстрадной звезде пришел отказ в возбуждении уголовного дела.

В 2018 году в полицию обратилась москвичка Наталья Легеза — через три года после того, как ее 27-летняя дочь Татьяна, окончившая два вуза с красным дипломом и работавшая экономистом в международной аудиторской компании Deloitte, покончила с собой.

В 2021 году в ГСУ СКР сообщили о серии обысков у участников ООО МГЦ. Тогда ведомство информировало, что в центре применялась методика «Лайфспринг» — трехуровневый психологический тренинг, опасный для психического здоровья и негативно воздействующий на личность, «в результате чего в 2015 году одна из выпускниц совершила акт суицида».

Аналогичная методика использовалась американцем Джоном Хенли, который разработал ее в 1974 году и создал одноименную компанию, впоследствии признанную судом одной из наиболее опасных тоталитарных сект. По данным The Washington Post, в 2000 году после 30 тыс. исков суд в Нью-Йорке ликвидировал организацию и обязал ее выплатить компенсации пострадавшим.

Как выяснил “Ъ”, в связи с деятельностью ООО МТЦ в марте 2018 года Савеловский следственный отдел СКР возбудил дело по о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, однако спустя три года оно было прекращено в связи с тем, что центр был зарегистрирован как коммерческая организация. А в 2020 году уже ГСУ СКР по Москве возбудило дело о «доведении до самоубийства» Татьяны Легезы, обвинение по которому до сих пор никому не предъявлено.

Что касается соучредителей ООО МТЦ Романа и Натальи Тихоновых и их дочери Ксении Наумовой, являвшейся гендиректором и главбухом, то в отношении них ГСУ СКР расследует возбужденное в 2018–2020 годах дело об осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, а также выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Постановление о привлечении их в качестве обвиняемых было вынесено заочно, так как все трое покинули Россию.

Их адвокаты настаивают на необоснованности уголовного преследования. По словам адвоката Ольги Кубанцевой, «за годы расследования проведенные по делу несколько экспертиз не нашли причинно-следственной связи между действиями обвиняемых по проведению тренингов и последствиями». «Однако дело в суд не направляется, и данные экспертизы своей оценки в суде не находят уже длительное время»,— сказала защитник.

По ее словам, уже более пяти лет, начиная с 2021 года, по делу проводится дополнительная психолого-лингвистическая экспертиза, которая анализирует аудиозаписи и расшифровки тренингов, сделанные оперативниками. Это исследование признано установить, содержали ли курсы МТЦ признаки унижения человека, которые бы свидетельствовали об их небезопасности для участников.

«Можно только предположить, почему экспертиза занимает такой срок, это безусловно выбивается из общего правила и говорит о том, что следствие за годы работы все еще не готово направить дело в суд»,— сказала адвокат. Она утверждает, что программы МТЦ, который существовал с 2004 по 2021 год, не были опасными, а организация в 2013 году, что следует из данных портала Госзакупки, даже проводила тренинговую программу для сотрудников Третьяковкой галереи.

Даже если дело по вышеназванным статьям в отношении основателей ООО МТЦ прекратят, им, как удалось узнать “Ъ”, может грозить обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Практика по таким делам уже была создана на примере бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, получившего семь лет за то, что он продавал гражданам образовательные курсы, которые, по их мнению, не принесли обещанных результатов. Еще при рассмотрении Замоскворецким судом вопроса правомерности расследования дела о незаконной предпринимательской деятельности представитель СКР заявил, что правоохранители проводят «комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, принимавших участие в тренингах, проводимых в ООО МТЦ, которым причинен реальный ущерб от некачественного предоставления образовательных услуг». Вскоре после этого ГСУ СКР по Москве возбудило дело по ст. 159 УК, однако официального обвинение пока никому из организаторов центра не предъявили.

«Складывается ощущение, что следствие пытается привлечь фигурантов к ответственности хоть по какой-то статье. Сначала больше года игнорируется судебный акт, затем появляется новая фабула»,— заявила Ольга Кубанцева.

Мария Локотецкая