Электросетевые компании Ростовской области нарастят инвестиции на 29% в 2026 году

Совокупный объем инвестиционных программ электросетевых компаний Ростовской области в 2026 году составит 8,4 млрд руб., что на 29,2% превышает показатель текущего года, сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев в ходе заседания Совета по инвестициям при губернаторе региона.

По его словам, капвложения предприятий электроэнергетики подрастут более чем на четверть в сравнении с 2025-м, когда бюджет инвестиций оценивался в 6,5 млрд руб.

Министр также подвел промежуточные итоги работы реального сектора экономики по привлечению средств из федеральных источников. Как выяснилось, за минувший год индустриальные предприятия Дона сумели аккумулировать 25,5 млрд руб. субсидий и льготных инструментов. В структуре этой поддержки отдельно выделяются займы Федерального фонда развития промышленности — одобрение получили девять инициатив на общую сумму 2,8 млрд руб.

Региональный Фонд развития промышленности, по словам Андрея Савельева, прошел процедуру докапитализации в двух раундах. Благодаря пополнению оборотных средств удалось профинансировать 29 проектов. Также на паритетных началах с федеральным ФРП было выдано пять совместных займов.

Отдельный блок в инвестиционной повестке региона касается работы системообразующей электросетевой компании. Ранее «Россети» анонсировали выделение 7,8 млрд руб. на техническое перевооружение и прокладку новых линий электропередачи на территории Ростовской области в 2026 году. Вдобавок к этому 2,7 млрд руб. планируется направить на мероприятия по ремонту и обслуживанию действующей инфраструктуры.

Станислав Маслаков