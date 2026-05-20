Искусственный интеллект займется контролем застройки в центре Таганрога

Управление комплексным развитием территории (КРТ) в центральной части Таганрога в ближайшие годы будет частично доверено искусственному интеллекту, сообщила пресс-служба Сбера.

Речь идет об участке в границах улиц Чехова, Транспортной, Калинина и 2-й Советской, где ростовский специализированный застройщик «Единство» планирует построить 37 тыс. кв. м жилья. Срок сдачи объектов — 2028 год. Площадь застройки составляет три гектара. Помимо жилых домов, девелопер обязуется обустроить зоны отдыха: озелененные участки, детские и спортивные площадки.

Финансирование проекта обеспечивает Сбер. Кредитный лимит на пять лет установлен в размере 2 млрд руб. Как уточнили в пресс-службе банка, на первую очередь уже перечислено 700 млн руб. Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим пояснил: впервые в регионе застройщик системно использует корпоративную платформу «ГигаЧат Бизнес» для закрытия рутинных задач производственно-технического отдела. Нейросеть взяла на себя проверку исполнительной документации и расчет объемов работ.

«Искусственный интеллект берет на себя контроль исполнительной документации и расчет объемов работ. Это позволяет людям сосредоточиться на стратегическом развитии объекта», — заявил Константин Бугрим. По его словам, банк рассчитывает, что этот эксперимент станет точкой отсчета для цифровизации строительного сектора во всей Ростовской области.

К работе с девелопером подключат сразу три нейросетевых агента. Первый будет в автоматическом режиме анализировать исполнительную документацию до отправки на заключение о соответствии. По данным разработчиков, ИИ мгновенно выявляет недочеты и ошибки. Второй агент займется контролем подрядчиков и сверкой объемов выполненных работ. Его прямое назначение — предотвратить финансовые потери от завышенных смет. Третий агент, как отметили в «Единстве», обеспечит юридическую поддержку и проверку договорных документов.

Директор компании-девелопера Самвел Алтунян объяснил: «Искусственный интеллект дает инженерам ПТО и юристам возможность заниматься реальными проблемами, а не рутинными процессами».

«Единство» выступает специализированным застройщиком: компания создана именно для реализации проектов КРТ. Общие затраты на освоение участка в Таганроге в компании не раскрывают.

Станислав Маслаков