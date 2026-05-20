Президент России Владимир Путин вылетел из Китая после двухдневного визита, сообщил корреспондент «Ъ». В аэропорту Пекина господина Путина провожал почетный караул и школьники. Старшеклассники размахивали китайскими и российскими флагами и кричали «Сердечно провожаем!».

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай 19 мая. Сегодня он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых стороны подписали документы о сотрудничестве. Главы двух государств также обсудили актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Украине. Си Цзиньпин поздравил господина Путина с удачной поездкой и назвал ее результаты «очень богатыми».