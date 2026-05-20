Компания ВСК оспорила страховую выплату за пожар от падения дрона

Военно-страховая компания (САО ВСК) добилась отмены судебного решения о выплате страхового возмещения компании «Газкомплектресурс», пострадавшей от пожара после падения БПЛА под Анапой в мае 2024 года. Речь идет о сумме 108,8 млн руб., указано в решении 15-го апелляционного арбитражного суда.

Договор между ООО «Газкомплектресурс» и САО ВСК о страховании зданий и оборудования нефтебазы был заключен в 2023 году. По нему были застрахованы объекты нефтебазы. В ночь на 9 мая 2024 года над территорией объекта сбили украинские БПЛА. При падении обломков беспилотников загорелись цистерны с мазутом. Владелец нефтебазы обратился за страховой выплатой, указав на то, что по договору страховыми случаями считаются пожар, взрыв, падение летательных аппаратов, противоправные действия, направленные на уничтожение имущества. САО ВСК отказалось добровольно выплатить страховое возмещение, сославшись на то, что ущерб произошел из-за военных действий.

В ноябре 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края обязал страховщиков перечислить застрахованной компании 108,8 млн руб. страхового возмещения, а также 25 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период судебного разбирательства.

САО ВСК обжаловало решение в апелляции, сославшись на то, что имущество ООО «Газкомплектресурс» пострадало от террористического акта, по факту которого СКР возбудил уголовное дело. Апелляционная инстанция согласилась с доводами ответчиков о том, что риски террористического акта или диверсии не являются застрахованными.

