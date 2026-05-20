Дом 20 в пер. Ростовском в Астрахани стал победителем конкурса на лучший подъезд

В Астрахани подведены итоги всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор», который проводится в рамках федерального партийного проекта «Школа ЖКХ». Победителем в номинации «Лучший подъезд» признаны жители четвертого подъезда многоквартирного дома № 20 в переулке Ростовском, сообщили в пресс-службе городской думы Астрахани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат городской думы Астрахани Александр Тихонов (слева) и депутат думы Астраханской области Владимир Ланцман (справа)

Фото: Городская дума Астрахани Депутат городской думы Астрахани Александр Тихонов (слева) и депутат думы Астраханской области Владимир Ланцман (справа)

Фото: Городская дума Астрахани

Итоги конкурса были подведены еще в прошлом году на торжественной церемонии, где региональный координатор проекта, председатель гордумы Игорь Седов официально объявил победителя номинации. Сегодня во дворе дома состоялась открытие таблички, подтверждающей статус лучшего подъезда Астрахани.

В мероприятии приняли участие председатель общественного совета проекта «Школа ЖКХ» партии «Единая Россия», руководитель комитета по бюджету, финансам и налогам гордумы Александр Тихонов, городской депутат по округу № 29 Максим Патлах, а также депутат думы Астраханской области седьмого созыва Владимир Ланцман.

По словам господина Тихонова, конкурс привлекает внимание астраханцев и стимулирует их улучшать условия проживания в своих домах. «Жители стремятся применить дизайнерские решения и используют качественные материалы, вкладывая собственные средства, чтобы повысить свои шансы на победу. Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности и заинтересованности в данном мероприятии», — отметил депутат.

После официальной части для гостей выступили артисты филармонии, а завершилось мероприятие чаепитием у самовара на дровах.

Напомним, первая такая табличка появилась на фасаде дома по ул. Краснодарской, 43, корпус 3. Здание победило в номинации «Самый энергоэффективный дом».

Нина Шевченко