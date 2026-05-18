В Астрахани на Краснодарской установили табличку «Самый энергоэффективный дом»

В Астрахани устанавливают специальные таблички на домах-победителях III Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор». Первая табличка в номинации «Самый энергоэффективный дом» размещена на фасаде здания на ул. Краснодарская, 43, корпус 3, сообщили в пресс-службе гордумы Астрахани.

Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Школа ЖКХ» партии «Единая Россия». Участие приняли 30 многоквартирных домов, за объекты проголосовали 2,15 тыс. человек. Итоги подвели в пяти номинациях, награждение победителей и призеров прошло в Астраханской государственной филармонии.

Церемония открытия первой таблички состоялась с участием жителей и депутатов гордумы Астрахани Александра Тихонова и Максима Карташова. Председатель общественного совета проекта «Школа ЖКХ» Александр Тихонов отметил, что конкурс направлен не только на выявление успешных практик управления общим имуществом, но и на демонстрацию примеров добрососедских отношений.

Региональный координатор проекта, председатель гордумы Игорь Седов и господин Тихонов анонсировали установку табличек с наступлением теплого сезона. Скоро аналогичные таблички появятся на четырех домах-победителях в других номинациях.

Нина Шевченко