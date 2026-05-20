Двух агентов иностранного государства осудили в Воронеже на 16 и 20 лет

Второй Западный окружной военный суд рассмотрел уголовные дела в отношении 32-летнего Вадима Дорожкина и 27-летнего Азиза Попова. Дорожкин признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) — он приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшихся — в колонии строгого режима, а также к штрафу 500 тыс. руб. и ограничению свободы на 1,5 года. Попов осужден за шпионаж (ст. 276 УК РФ) и приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере (ч. 1 ст. 30, п. «г» и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) — ему назначено 16 лет колонии строгого режима, штраф 400 тыс. руб. и запрет на администрирование сайтов на восемь лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как установлено судом, фигуранты установили контакт с представителями иностранного государства в феврале 2024 года. Следуя указаниям кураторов, они передали представителям иностранного государства географические координаты и фотографии объектов Воронежа. Дорожкин с апреля по август 2024 года также совершил пять переводов криптовалюты для финансирования вооруженных сил и специальных служб иностранного государства, в том числе военизированного националистического объединения. Попов в феврале 2025 года приобрел и хранил наркотические средства в крупном размере с целью последующего сбыта.

На прошлой неделе стало известно, что сотрудники УФСБ по Тамбовской области арестовали местного жителя за передачу данных об объекте Минобороны.

Кабира Гасанова