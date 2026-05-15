Мужчину арестовали за передачу данных об объекте Минобороны в Тамбовской области

Сотрудники УФСБ по Тамбовской области задержали гражданина РФ 1991-го года рождения, заподозренного в госизмене. Следствие считает, что по заданию куратора из спецслужб Украины задержанный собрал и передал информацию о вооружении на одном из объектов Минобороны на территории региона. Мужчина заключен под стражу. Об этом сообщили в областном УФСБ 15 мая.

Контакт с куратором мужчина установил в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Там же он получил задание на сбор сведений. Деяние квалифицировали как государственную измену (ст. 275 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы). Расследование уголовного дела продолжается.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что Второй Западный окружной военный суд вынес россиянину Алексею Милосердову 1980 года рождения обвинительный приговор за подготовку терактов в отношении сотрудников Тамбовского областного суда и Арбитражного суда Тамбовской области. Ему назначили 22 года лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима. Осужденный также должен выплатить штраф в размере 1 млн руб.

Денис Данилов