«Размер компенсаций может доходить до нескольких миллионов»

Утром 20 мая в Севастополе во время выпускной фотосессии обвалился школьный козырек с учащимися. Пострадали девять несовершеннолетних, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. О том, могут ли родители пострадавших детей рассчитывать на компенсации и кто будет нести ответственность за произошедшее, рассказал «Ъ-Кубань» адвокат, сопредседатель коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и партнеры» Александр Валявский.

Александр Валявский

Фото: предоставлено автором

«В подобных ситуациях многое зависит от причин происшествия и выводов проверки. Если будет установлено ненадлежащее техническое состояние конструкции, тогда проверка коснется вопросов содержания здания, своевременного обследования объекта и исполнения обязанностей ответственными лицами. Если же причиной станет нарушение правил эксплуатации, отдельно оценят, были ли приняты меры по ограничению доступа и обеспечению безопасности детей. В частности, будет иметь значение, оставался ли свободным доступ к потенциально опасной конструкции, была ли она огорожена и предпринимались ли меры для предотвращения подобных случаев. Если выяснится, что объект представлял опасность, но при этом не был ограничен для посещения, позиции родителей пострадавших в дальнейшем споре могут быть достаточно сильными, особенно если речь идет о тяжком вреде здоровью.

По таким фактам обычно проводится процессуальная проверка. Следственные органы изучают техническое состояние объекта, соблюдение требований безопасности, действия должностных лиц и обстоятельства, при которых произошло происшествие.

При наличии оснований может быть возбуждено уголовное дело. Отдельное внимание уделяется результатам технических экспертиз, которые должны установить, соответствовала ли конструкция требованиям безопасности и могла ли она использоваться без риска для жизни и здоровья.

Родители пострадавших детей вправе требовать компенсацию расходов на лечение, а также компенсацию морального вреда. Размер выплат напрямую зависит от тяжести травм, длительности лечения и последствий для здоровья ребенка. Если речь идет о тяжелых травмах, операциях и длительной реабилитации, то по российской судебной практике размер компенсации морального вреда может составлять от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей на каждого ребенка. Кроме того, отдельно могут взыскиваться расходы на лечение, лекарства, реабилитацию, транспортные затраты, дополнительный уход и иные подтвержденные расходы, связанные с восстановлением здоровья.

Для защиты своих прав родителям важно сохранить все медицинские документы, справки, чеки на лечение и лекарства, результаты обследований, а также фото- и видеоматериалы с места происшествия. Существенное значение могут иметь результаты проверок, заключения экспертов и показания свидетелей.

На практике подобные споры нередко удается урегулировать в досудебном порядке. Для образовательного учреждения такой вариант зачастую выгоднее, поскольку позволяет снизить репутационные потери и избежать длительного публичного судебного процесса».