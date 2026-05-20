Лизинговая фирма хочет обанкротить крупного дорожного подрядчика из Воронежа

Ростовское ООО «МСБ-Лизинг» заявило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве крупного воронежского дорожного подрядчика АО «Дороги Черноземья». Соответствующее сообщение было опубликовано на портале «Федресурс».

Претензии компании не раскрываются. Согласно картотеке арбитражных дел, иск о банкротстве «Дорог Черноземья» от ООО «МСБ-Лизинг» пока не поступал ни в один суд. Ранее стороны также не встречались в суде.

По данным Rusprofile, АО «Дороги Черноземья» зарегистрировано в Воронеже в 2009 году. Основной вид деятельности связан с эксплуатацией автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 млн руб. Учредители не раскрываются. В 2025 году выручка компании составила 4,3 млрд руб., сократившись на 57% — с 10 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль общества также снизилась — на 83%, с 509 млн до 85 млн руб. Гендиректор — Александр Слюсарь. С 2010 года с подрядчиком было заключено 157 госконтрактов на общую сумму 57 млрд руб. ООО «МСБ-Лизинг» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2004 году. Основной вид деятельности — финансовая аренда (лизинг) в прочих областях, кроме племенных животных. Уставный капитал — 60 млн руб. Учредитель — столичное ООО «МСБ-Инвест», которым в равных долях владеют Станислав Грига и Олег Сухарев. Выручка «МСБ-Лизинг» в 2025 году выросла на 15%, до 762 млн руб., а чистая прибыль сократилась на 14% — до 84 млн руб.

В августе 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что АО «Дороги Черноземья» выиграло крупный тендер на строительство до 2029 года обхода Борисоглебска за 16,7 млрд руб. Подрядчик, как выяснил «Ъ-Черноземье», может быть близок семье бывшего топ-менеджера «Росавтодора» Алексея Борисова, в 2024 году арестованного по обвинению в коррупции при строительстве дорог.

