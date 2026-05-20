Торговцам аккредитаций на ПМЭФ вынесли приговор
Пушкинский районный суд вынес приговор Татьяне Мишиной и Илье Янчуку. Оба признаны виновными в мошенничестве с аккредитациями на Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Оба фигуранта признали вину и возместили ущерб
По версии следствия, в 2025 году фигуранты решили заработать на ПМЭФ. Они предложили представителю юридического лица организовать посещение форума для трех сотрудников по цене 300 тысяч рублей за человека — значительно ниже официальной стоимости билетов. Злоумышленники планировали выдать их за журналистов, получить аккредитацию бесплатно, а деньги присвоить себе. Схема сработала: три сотрудника юридического лица прошли аккредитацию в Росконгрессе как SMINEWS, а Янчук и Мишина получили 900 000 рублей.
В суде Мишина и Янчук признали вину. Суд назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Ущерб они возместили.