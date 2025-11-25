Бывшему начальнику белгородской колонии вынесли приговор за растрату

Свердловский райсуд Белгорода признал бывшего начальника ИК-5 УФСИН России по Белгородской области Михаила Полуэктова виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы). Как сообщили в прокуратуре региона, ему назначили три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также суд частично удовлетворил иск ФСИН России о взыскании с господина Полуэктова более 5,1 млн руб. причиненного ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу.

Как установил суд, в 2023 году бывший начальник исправительной колонии отдавал подчиненным незаконные указания по вывозу с территории учреждения станков, инструментов и металлолома для сдачи их в пункт приема.

В конце октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что гендиректор курской компании ООО «Сиэми» Виталий Синьговский признался в хищениях при возведении линий обороны.

Мария Свиридова