В метро Екатеринбурга запустили «Книжный экспресс»

В метро Екатеринбурга запустили литературный состав «Книжный экспресс». Он будет курсировать до ноября, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Каждый из четырех вагонов состава посвящен отдельному писателю. Так, в пространстве, посвященном Павлу Бажову, пассажиры смогут узнать о создании «Малахитовой шкатулки» и деятельности Свердловской областной межнациональной библиотеки имени писателя. Второй посвящен Дмитрию Мамину-Сибиряку и истории Объединенного музея писателей Урала. Третий вагон знакомит с творчеством Владислава Крапивина и проектами областной детской библиотеки, носящей его имя. Четвертый посвящен литературному критику Виссариону Белинскому и крупнейшей библиотеке региона.

Запуск состава приурочен к Всероссийскому библиотечному конгрессу, который проходит в Екатеринбурге и продлится до 22 мая.

