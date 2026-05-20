Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone для использования только внутри Китая

Morgan Stanley выдал всем сотрудникам подразделения инвестиционного банкинга в Гонконге iPhone и iPad с ограниченным функционалом для использования в материковом Китае. Как сообщает Financial Times, банк принял это решение в связи с растущей озабоченностью по поводу соблюдения требований к защите данных сотрудников, въезжающих в страну.

По словам источников FT, выданные iPhone и iPad предоставляют доступ только к рабочей электронной почте и приложениям для онлайн-совещаний. В других крупных американских инвестиционных банках, таких как Goldman Sachs и JPMorgan, аналогичных мер не вводилось.

За последние годы и Китай, и США ужесточили законодательство в сфере кибербезопасности, рассматривая трансграничный обмен данными как угрозу. В связи с этим многие международные группы компаний, работающие в Китае, постепенно перешли к использованию полностью разделенных цифровых экосистем — в том числе инвестиционные банки.

