Адвокат уполномочен заявить

Сторона защиты бывшего вице-мэра Челябинска Александра Астахова рассказала подробности уголовного дела, в рамках которого экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Заявление адвоката Евгения Шейрера поступило в редакцию «Ъ-Южный Урал». Следственные органы Челябинска с марта текущего года расследуют уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города, которого задержали и отправили под арест по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагает, что Александр Астахов способствовал заключению контрактов по завышенной стоимости без конкурсов между МУП «ПОВВ» и ООО «Проекты и решения» для устранения аварий в городе, ущерб оценен в 183 млн руб. Адвокат отметил, что его подзащитного не обвиняют в личном обогащении, МУП «ПОВВ» является самостоятельным юрлицом. По его мнению, ущерба нанесено не было, поскольку подрядчику не оплатили работы полностью из-за нарушений с его стороны. В свою очередь, источник «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах уточнил, в каких действиях может усматриваться преступный эпизод.



Бывший заместитель главы Челябинска по ЖКХ Александр Астахов с конца марта этого года находится в СИЗО. Тогда источники в правоохранительных органах сообщали «Ъ-Южный Урал», что преступление, которое вменяют бывшему чиновнику, связано с заключенными контрактами на ремонт между компанией ООО «Проекты и решения» (Краснодар) и МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ, принадлежит комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска). Общая стоимость договоров, по словам источника, составляла 300 млн руб. Под следствие также попал действующий на тот момент начальник управления ЖКХ администрации Челябинска Вадим Храмцов (был отстранен в начале апреля).

ООО «Проекты и решения» зарегистрировано в Краснодаре с 2016 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром и генеральным директором является Михаил Волков. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Согласно «СПАРКу», выручка от продаж в 2025 году составила 41,3 млн руб., чистая прибыль — 189 тыс. руб. Михаил Волков также находится в СИЗО по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

8 апреля уголовное дело официально прокомментировало управление Следственного комитета по Челябинской области. По мнению следствия, Александр Астахов и Вадим Храмцов в 2024–2025 годах согласовали заключение контрактов с нарушением конкурентных процедур и по завышенной стоимости. Тогда была названа и оценка суммы ущерба, причиненного МУПу — 183 млн руб.

Как заявляет адвокат Евгений Шейрер, в уголовном деле идет речь о четырех контрактах на общую сумму более 309,5 млн руб., заключенных с ООО «Проекты и решения» для проведения аварийно-восстановительных работ по устранению чрезвычайных ситуаций бестраншейным способом, то есть без проведения масштабных раскопок. По его словам, подписание прямых договоров без конкурса было необходимо в условиях ЧС для скорейшей ликвидации аварий.

При этом, по словам адвоката, подрядчику выплатили только аванс на общую сумму 135,2 млн руб. Аварии были устранены, однако компании не выплатили работы, поскольку она сорвала сроки, а проектно-сметная документация не прошла госэкспертизу — обязательное условие окончательного расчета по договорам. Основываясь на этом, Евгений Шейрер приходит к выводу, что МУПу ущерб не был причинен.

Евгений Шейрер подчеркнул, что Александр Астахов не признает вину в содеянном, а следствие не обвиняет его в личном обогащении. Сторона защиты считает, что бывший вице-мэр «не имел полномочий давать указания» МУП «ПОВВ», поскольку учреждение является самостоятельным юрлицом, а его учредитель — комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска — находится в ведении другого замглавы мэрии.

«Ъ-Южный Урал» направил запрос в управление СК РФ по Челябинской области для официального подтверждения данной информации.

Запрос также был отправлен в администрацию Челябинска. Ранее мэрия подчеркивала, что оказывает содействие следствию.

Источник «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, знакомый с подробностями дела, подтвердил сведения о четырех контрактах. Однако, по его словам, чрезвычайное положение, которое позволяет заключить договоры напрямую с единственным подрядчиком, после наступления аварий объявили не сразу, и до этого момента якобы готовили «документы на нужную компанию». Слова о невыплате денежных средств подрядчику источник не смог в должной мере подтвердить или опровергнуть, лишь указав, что аварийные работы завершала уже другая компания.

В начале апреля управление СК РФ по Челябинской области также заявило об еще одном эпизоде в уголовном деле Александра Астахова. По данным следствия, он связан с ремонтом аварийного здания в Металлургическом районе в 2022 году. Осенью 2022 года у общежития обрушилась северная стена. Администрация Челябинска приняла решение провести аварийно-восстановительные работы для усиления конструкций дома и внутренний ремонт здания, поскольку его расселение планировалось только в 2030 году. Следствие полагает, что экс-чиновник «неправомерно и неэффективно» выделил управлению ЖКХ из бюджета 20 млн руб. на аварийно-восстановительные работы. По версии СК, это не помогло привести здание в нормативное состояние.

Адвокат Александра Астахова Евгений Шейрер комментировал «Ъ-Южный Урал», что доследственная проверка по ситуации с этим общежитием уже проводилась ранее. Однако дело так и не возбудили. В нынешнем заявлении Евгений Шейрер подчеркнул, что Александр Астахов оказывал содействие следствию, а уголовное дело и обвинительное заключение по нему дважды возвращалось прокурором следователю из-за нарушений, допущенных в его ходе.

С осени 2025 года следователи расследуют уголовное дело о хищении бюджетных средств администрации Челябинска. Сначала задержали бывшего генерального директора МУП «ПОВВ» Сергея Хабирова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он руководил муниципальным предприятием с марта 2022-го по октябрь 2024 года. Следствие полагает, что в июле 2024 года Сергей Хабиров сговорился с главным инженером МУП и заключил два муниципальных контракта с ООО «Проекты и решения» на устранение аварий в Челябинске по завышенной стоимости. Следствие заявляло об ущербе в размере 116 млн руб. Сергей Хабиров также находится в СИЗО. Директора «Проекты и решения» Михаила Волкова также обвинили в мошенничестве.

Ольга Воробьева