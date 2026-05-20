Разводка с разводом

В Краснодаре начался суд по делу бизнесмена Шахлара Новрузова, который обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество при распоряжении долями ООО «Туапсинский морской коммерческий порт». По версии следствия, господин Новрузов в 2014 году продал предприятие офшору Vonixel Limited, а через десять лет, решив вернуть над ним контроль, инсценировал бракоразводный процесс, где его родственница, игравшая роль жены, требовала аннулировать сделку.

Краснодарский краевой суд провел первое слушание по существу уголовного дела в отношении Шахлара Новрузова и Лейлы Гаджиевой, обвиняемых в покушении на особо крупное мошенничество, а также в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Уроженец Азербайджана Шахлар Новрузов занимал должности директора ООО «Кафе “Старый Баку”» и ООО «Дар Фрут», также бизнесмен владел компаниями «Туапсинский морской коммерческий порт (ТМКП)», «Предприятие ТМКП» и «Темрюкский морской перегрузочный терминал». Через портовые предприятия в Туапсе поступает существенная доля импортных поставок овощей и фруктов на юге России. В зал суда журналиста “Ъ” не допустили: секретарь судебного заседания пояснил, что процесс является закрытым.

Уголовное преследование господина Новрузова и госпожи Гаджиевой связано со сменой владельцев компании ТМКП, сообщил собеседник “Ъ” в правоохранительных органах.

В октябре 2014 года Шахлар Новрузов приобрел у Олега Басина 100% долей ООО «Туапсинский морской коммерческий порт», а в декабре того же года он передал эти доли фирме Vonixel Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО). Взамен господин Новрузов получил акции Vonixel Limited. Таким образом, контроль над морским перевалочным терминалом в Туапсе перешел к иностранным владельцам.

В 2022 году государство БВО как зависимая территория Великобритании попало в перечень стран, недружественных России. Предположительно, в этот период у Шахлара Новрузова возникла идея вернуть бизнес себе, чтобы не привлекать к нему внимания российских контролирующих органов, полагает обвинение.

Для реализации этого замысла господин Новрузов уговорил свою родственницу Лейлу Гаджиеву выдать себя за его жену, говорится в материалах дела. По версии следствия, расчет злоумышленников строился на законодательной норме, позволяющей одному из супругов аннулировать сделку, заключенную без его согласия. В феврале 2024 года Лейла Гаджиева направила в Прикубанский райсуд Краснодара заявление о расторжении брака, а также о признании недействительной сделки по отчуждению 100% долей компании ТМКП в пользу офшора Vonixel Limited.

Госпожа Гаджиева представила в суд копию свидетельства о браке, заключенного, как следовало из документа, в Азербайджане в 2014 году. Однако события вокруг портовых объектов в Туапсе в тот момент уже попали в поле зрения российских правоохранительных органов, которые получили сведения о том, что брак между Шахларом Новрузовым и Лейлой Гаджиевой на самом деле не заключался. В марте 2025 года по факту покушения на мошенничество было возбуждено уголовное дело, господин Новрузов был арестован и до настоящего времени находится под стражей.

По данным “Ъ”, бизнесмен и его родственница не признают себя виновными, ссылаясь на то, что фиктивность брака не доказана. Что касается покушения на присвоение долей ТМКП, то защита Шахлара Новрузова настаивает на том, что все сделки с активами в порту Туапсе были законными.

В ноябре 2025 года арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход РФ имущество, принадлежащее Шахлару Новрузову, в том числе компании «Туапсинский морской коммерческий порт», «Предприятие ТМКП», «Дар Фрут» и «Темрюкский морской перегрузочный терминал». Суд пришел к выводу, что спорные активы были приобретены с нарушением закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности» — сделки не прошли согласование в правительстве РФ.

Анна Перова, Краснодар