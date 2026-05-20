Трамп положительно оценил встречу Путина и Си Цзиньпина
Президент США Дональд Трамп приветствовал переговоры российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Господин Трамп отметил, что с каждым из коллег у него налажены отношения.
«Я думаю, это хорошо. Я отлично общаюсь с обоими лидерами»,— сказал американский президент. Он выразил уверенность в том, что у него получается хорошо ладить «со всеми».
Владимир Путин находился в Китае с официальным визитом 19–20 мая. Дональд Трамп посещал страну 13–15 числа. Это был первый визит американского президента в КНР с 2017 года.
Подробнее о поездке Владимира Путина в Китай — в материале «Ъ» «Церемонии без гегемонии».
