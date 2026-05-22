Из свежей почты

Оля Калугина, 11 лет, детский церебральный паралич, требуется курсовое лечение. 218 112 руб.

Внимание! Цена лечения 257 112 руб. Телезрители ГТРК «Орел» соберут 39 тыс. руб.

Моя внучка Оля перенесла вирусный энцефалит (воспаление мозга), следствием стали эпилепсия и детский церебральный паралич. Благодаря лечению она начала ходить, судорожные приступы прекратились. Но Оля хромает, левая рука работает плохо, речь не развита. При поддержке Русфонда она прошла лечение в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве, стала эмоционально устойчивее, ее речь улучшилась. Лечение нельзя бросать, но оплатить его я не в силах: одна воспитываю Олю и ее брата, их родители погибли в автокатастрофе. Помогите! Светлана Пароменская, Орловская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Лечение Оли надо продолжать, задачи — расширить объем движений левых руки и ноги, улучшить память и речь, социально адаптировать девочку».

Володя Сергиенко, 13 лет, врожденная расщелина губы и альвеолярного отростка, сужение верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 208 190 руб.

Внимание! Цена лечения 487 190 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 29 тыс. руб.

Сын родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. При кормлении из бутылочки молоко попадало в нос, он захлебывался. В областной больнице Володе зашили губу и сделали пластику носовой перегородки. После еще двух операций образовались грубые рубцы — сын не мог говорить, нормально есть, зубы росли криво. Московские хирурги успешно устранили ему расщелину нёба. Теперь предстоит долгое лечение у ортодонтов, но оплатить его я не в состоянии — одна воспитываю двоих малолетних детей. Юлия Сергиенко, Липецкая область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Мы проводим Володе ортодонтическое лечение на верхней челюсти с помощью несъемного аппарата. После подготовки зубных рядов сделаем костную пластику альвеолярного отростка и продолжим лечение».

Никита Попов, 16 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 159 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 41 тыс. руб.

У сына несовершенный остеогенез — патологическая хрупкость костей. При поддержке Русфонда его с четырех лет лечат в клинике GMS (Москва). Под наблюдением специалистов клиники Никита окреп, начал развиваться наравне со здоровыми сверстниками. Но с ростом плотность его костей падала, переломы возобновлялись, и лечение повторяли. В прошлом году после перелома правой руки сыну провели сложную операцию, укрепив кость спицей. Сейчас ему вновь требуется курс лечения, и мы надеемся на вашу помощь. Милена Ненахова, Краснодарский край

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «Для сохранения результатов наших совместных усилий Никите нужно пройти очередной специализированный курс лечения и реабилитацию».

Соня Горбатовских, 16 лет, синдром Шерешевского — Тёрнера, требуется лекарство на полгода. 192 462 руб.

Внимание! Цена лекарства 376 462 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 34 тыс. руб.

Два года назад дочка вдруг перестала расти. Мы обратились к врачам. После генетического обследования выяснилось, что у Сони синдром Шерешевского — Тёрнера, при котором рост сильно замедляется. Требовалась терапия специальным препаратом, стимулирующим рост, и благодаря помощи Русфонда дочка получила это лекарство. Случилось чудо: за полгода она выросла на 6 см! Лечение надо продолжать, но мы по-прежнему не в состоянии оплатить дорогое лекарство. Прошу, помогите Соне еще вырасти! Юлия Горбатовских, Алтайский край

Детский эндокринолог Консультативно-диагностического центра Алтайского края Ирина Шалунова (Барнаул): «У Сони мозаичная форма синдрома Шерешевского — Тёрнера. Девочка проходит терапию препаратом растан (соматропин). Результаты хорошие, лечение необходимо продолжать».

Почта за неделю 15.05.2026 — 21.05.2026

Получено писем — 60

Принято в работу — 42

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ — 0