Минобороны России сообщило об уничтожении безэкипажного катера в Черном море

Российские войска уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море с помощью дрона-камикадзе «Ланцет». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, морской беспилотник направлялся в сторону Крыма.

Предположительно, дрон запустили из порта Одессы. Военнослужащие бригады беспилотных систем «Варяг» обнаружили его в районе острова Змеиный в Черном море и передали координаты цели расчету «Ланцета». Ведомство опубликовало кадры уничтожения катера.

«Ланцет» — дрон-камикадзе или барражирующий боеприпас, разработанный российской компанией ZALA (входит в группу компаний «Калашников»). Используется для разведки и ударов по другим БПЛА. Максимальная дальность полета — 40-50 км. Максимальное время полета — 40 минут. При обнаружении цели «Ланцет» может на короткое время разгоняться до 300 км/ч.