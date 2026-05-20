В Ростове обломки БПЛА повредили верхние этажи новостройки

В Первомайском районе Ростова-на-Дону обломками БПЛА повреждены верхние этажи не введенного в эксплуатацию 24-этажного многоквартирного дома. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Возгорания нет. Погибших нет. Информация о пострадавших уточняется. Оперативные службы работают на месте происшествия»,— говорится в сообщении главы региона.

На месте падения осколков травмы получил местный житель, его госпитализировали.

Наталья Белоштейн

