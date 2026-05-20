Футболист Кокорин покинет кипрский «Арис» в конце сезона

Российский нападающий Александр Кокорин покинет кипрский футбольный клуб «Арис» по окончании сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Последним матчем для 35-летнего форварда станет заключительная встреча сезона против АЕКа из Ларнаки. Игра пройдет 22 мая. Россиянин выступает за «Арис» с 2022 года. В дебютном сезоне Александр Кокорин стал чемпионом Кипра и был признан лучшим игроком турнира. Всего за клуб он провел 114 матчей, в которых забил 33 гола.

Ранее Александр Кокорин представлял московские «Динамо» и «Спартак», петербургский «Зенит» и «Сочи». Также он играл за итальянскую «Фиорентину». В составе «Зенита» нападающий выиграл чемпионат России, а также завоевал кубок и суперкубок страны. За национальную сборную он провел 48 матчей и забил 12 мячей.

Таисия Орлова