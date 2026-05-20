«Моссад» что-то не рассчитал

Провалившийся план смены власти в Иране, который был краеугольным камнем американо-израильской операции, обрастает новыми подробностями. Как стало известно американским СМИ, в начале боевых действий израильская разведслужба «Моссад» всерьез рассчитывала передать власть в Исламской Республике бывшему президенту страны Махмуду Ахмадинежаду — стороннику жесткой линии, некогда выступавшему за уничтожение Израиля. Но этот план провалился.

Израиль и США планировали привести к власти в Иране Махмуда Ахмадинежада, занимавшего президентский пост в 2005–2013 годах (на портретах: слева — бывший президент Ирана Эбрахим Раиси, справа — бывший верховный лидер Али Хаменеи)

Фото: Vahid Salemi / AP Израиль и США планировали привести к власти в Иране Махмуда Ахмадинежада, занимавшего президентский пост в 2005–2013 годах (на портретах: слева — бывший президент Ирана Эбрахим Раиси, справа — бывший верховный лидер Али Хаменеи)

План смены режима в Иране предполагал возвращение к власти шестого президента Исламской Республики Махмуда Ахмадинежада, который, как утверждается, был завербован израильской разведкой. Об этом сообщили источники The New York Times (NYT). По их словам, США и Израиль, вероятно, видели в отставном политике новую Дельси Родригес — и. о. президента Венесуэлы, которая взяла на себя властные полномочия после американского рейда по похищению Николаса Мадуро.

Чтобы освободить экс-президента, находившегося в Тегеране под домашним арестом, предполагалось устранить приставленную к нему охрану. В первые дни конфликта израильские ВВС нанесли удар по входу в его дом, но неудачно — Ахмадинежад сам получил ранение. Как рассказали источники NYT, после этого бывший президент отказался от идеи возглавить страну, а вскоре и вовсе исчез.

Махмуд Ахмадинежад, возглавлявший правительство Ирана в 2005–2013 годах, занимал тогда жесткую антиизраильскую и антиамериканскую позицию. Выступая 26 октября 2005 года на молодежной конференции «Мир без сионизма», шестой президент Ирана, сославшись на слова отца-основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни, произнес свою самую известную фразу о том, что Израиль «должен исчезнуть с карты мира».

Махмуд Ахмадинежад был не единственным, на кого Израиль ставил как на будущего руководителя Ирана. До начала войны «Моссад» составил целый список политиков, кто мог бы возглавить Исламскую Республику после конфликта. Это следует из книги журналистов NYT «Смена режима: в недрах имперского президентства Дональда Трампа», отрывки из которой были опубликованы 7 апреля.

За 17 дней до начала операции против Ирана в Ситуационной комнате Белого дома премьер-министр Биньямин Нетаньяху и присоединившийся по видеосвязи глава «Моссада» Давид Барнеа провели для президента Трампа презентацию плана по смене власти в Иране. В ней, как указано в книге, назывались разные кандидатуры, в том числе наследник шахской династии Реза Пехлеви.

План смены власти в Иране предполагал, что успехов «на земле» США и Израилю удастся добиться всего за несколько недель.

Ожидалось, что иранское руководство будет настолько истощено войной, что не сможет заблокировать Ормузский пролив и наносить ответные удары. Трамп израильский план одобрил, и Нетаньяху получил зеленый свет на подготовку к военной кампании, указывают авторы книги.

Операция по замене иранского режима предполагалась многоэтапной, раскрывает суть плана израильский портал Ynet. Она начиналась с устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который был убит израильским ударом 28 февраля. Затем Исламскую Республику ждали 100 часов интенсивных бомбардировок. И только после этого Белый дом должен был дать отмашку на начало вторжения в Иран курдских военизированных группировок из соседнего Ирака.

Они должны были подавить сопротивление иранских сухопутных сил и организовать «марш на Тегеран» по модели наступления сирийских исламистов в ноябре—декабре 2024 года на Дамаск. В ходе следующей фазы, как ожидали авторы плана, иранский народ вышел бы на улицы и сверг ненавистный режим.

«Моссад», как уточняет Ynet, долгие месяцы готовил в Иране почву для восстания, но чуда не произошло. Противники режима побоялись выйти на протесты в условиях массированных бомбардировок, а курдские группировки в Ираке не пошли на прорыв границы. По данным Ynet, о наступлении курдов узнала иранская контрразведка, которая сообщила об этом их заклятому врагу — Турции.

И тогда президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Трампу и призвал его отменить курдский марш на Тегеран. Подробностей разговора издание не приводит, однако замечает, что доводы турецкого лидера прозвучали убедительно. В результате США отказались от поддержки вторжения курдов в Иран за несколько часов до его планируемого начала.

Позже Трамп публично признал, что курдские формирования действительно были частью игры. Выступая 5 апреля в эфире Fox News, президент США сообщил, что через курдов иранские протестующие должны были получить «много оружия», однако этого не произошло.

Как пишет Ynet, уже на четвертый день войны с Ираном в силовых структурах США и Израиля начались дискуссии по поводу того, на сколько хватит запаса прочности у иранского режима. Однако ответа на этот вопрос у инициаторов кампании нет и ныне.

Нил Кербелов