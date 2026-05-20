Актер Дмитрий Дюжев заявился на праймериз «Единой России»

Актер Дмитрий Дюжев примет участие в праймериз на выборах в Госдуму от «Единой России». Его страница появилась на сайте предварительного голосования.

В профиле на сайте праймериз он рассказал о семейной трагедии, кратко привел данные об образовании и отметил, что широкую известность ему принесла роль бандита Космоса в сериале «Бригада», а признание критиков — роль криминального персонажа в фильме «Жмурки» Алексея Балабанова.

Актер Дмитрий Дюжев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Я люблю свою Родину! В 2022 году я принял участие в митинге-концерте “Zа Россию!” в Санкт-Петербурге и посетил с выступлениями Донбасс в рамках фестиваля “Дни России в Донбассе”», — подчеркнул артист в разделе «Общественная позиция».

В своем телеграм-канале актер заявил, что выдвигается в депутаты не ради популярности. Господин Дюжев сообщил, что у него есть ряд предложений, которые он хочет реализовать. Среди них — создание творческих мастерских при военных госпиталях, введение рабочих квот для ветеранов СВО и грантов на их бизнес. Он напомнил, что регулярно принимал участие в благотворительных мероприятиях для ветеранов СВО и их семей, а также неоднократно говорил о поддержке президента России.

Регистрация на праймериз «Единой России» завершилась 14 мая. По словам секретаря генерального совета партии Владимира Якушева, всего в рамках предварительного голосования было подано 5,2 тыс. заявлений, из них 630 — от участников спецоперации. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.