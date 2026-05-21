«Башспирт» продолжит работу с новой лицензией

Росалкогольрегулирование продлило АО «Башспирт» (подконтрольно правительству Башкирии) лицензию на производство, хранение и поставки алкогольной продукции за два месяца до окончания срока ее действия, следует из публикации на Федресурсе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», предыдущие лицензии истекали в начале июля. Новое решение принято надзорной службой 7 мая.

Обновленное разрешение позволяет предприятию производить, хранить и поставлять водку, ликероводочные изделия, виски, зерновые дистиллированные напитки, джин и ликеры до 6 июля 2031 года.

В прошлом году выручка «Башспирта» составила 11,6 млрд руб., чистая прибыль — 266,5 млн руб. Производственные и складские площадки компании расположены в Уфе, Булгаково, Стерлитамаке, Белебее, Бирске и Учалах. Входит в топ-15 производителей алкоголя России по версии Forbes.

Идэль Гумеров