«Башспирт» отчитался об итогах 2025 года

В 2025 году АО «Башспирт» (подконтрольно правительству Башкирии) получило более 11,57 млрд руб. выручки, что на 24,1% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании выросла на 2,23 млн руб., до 266,5 млн руб.

Финансовая отчетность компании опубликована на «СПАРК-Интерфакс».

Предприятие в числе прочих потратило около 7,3 млрд руб. на расчеты с поставщиками и подрядчиками и 1,8 млрд руб. — на оплату труда.

АО «Башспирт» производит спиртные напитки, в компанию входят пять филиалов — Булгаковский, Бирский, Белебеевский, Уфимский и Стерлитамакский. Основной продукцией компании является водка, на реализацию которой приходится до 90% выручки. Единственным акционером предприятия является Башкирия в лице министерства земельных и имущественных отношений.

