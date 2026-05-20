Два школьника находятся в реанимации после обрушения балкона школы в Севастополе

Двое подростков, пострадавших при обрушении балкона в общеобразовательной школе в Каче под Севастополем, находятся в реанимации. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

По словам господина Развожаева, еще одного пострадавшего прооперировали и перевели в палату. Двоим детям готовятся оказывать хирургическую помощь. Остальные ученики, получившие менее серьезные травмы, приходят в себя и уже общаются с родителями.

Инцидент с обрушением балкона с подростками в качинской школе №13 произошел утром 20 мая. Девять учеников получили ранения различной степени тяжести.

Александр Дремлюгин, Симферополь