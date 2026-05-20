Комитет ГД одобрил законопроект о статусе ветерана для гражданских саперов

Комитет Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов одобрил для принятия в первом чтении законопроект о расширении статуса ветерана боевых действий на сотрудников МЧС, участвующих в разминировании в зоне СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Проект поправок к закону «О ветеранах» был ранее внесен на рассмотрение в Госдуму группой депутатов, в числе которых Василий Пискарев и Андрей Картаполов (оба — «Единая Россия»). Они предложили наделить статусом ветеранов боевых действий сотрудников противопожарной службы и МЧС, участвовавших в обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По данным депутатов, общая штатная численность подразделений МЧС, участвующих в разминировании, составляет 630 человек, по состоянию на сентябрь 2025 года к работе в присоединенных регионах привлекалось 260 человек. С 2022 года при разминировании погибли 15 специалистов-пиротехников, тяжелые увечья получили 36 человек.

В пояснительной записке депутаты напомнили, что в 2025 году статус ветеранов боевых действий получили военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС. Работу саперов авторы инициативы считают «объективно сопоставимой по степени риска, сложности и общественной значимости», поэтому создание неравенства в этом случае «недопустимо». Правительство поддержало законопроект, указав на необходимость доработки механизма подтверждения причинно-следственной связи между полученными травмами и участием в работах по разминированию.

Полина Мотызлевская