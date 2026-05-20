Дезертир убил за «гробовые»

Как стало известно “Ъ”, Центральный окружной военный суд приговорил 38-летнего Дениса Гоппарова к 24 годам колонии особого режима, первые семь лет из которых он проведет в тюрьме. Его признали виновным в двух дезертирствах и убийстве вдовы участника специальной военной операции (СВО) ради денег, которые она получила за смерть мужа. У женщины, тело которой он закопал в поле, было похищено 12 млн руб. Свою вину преступник полностью признал.

По данным “Ъ”, 20 мая Центральный окружной военный суд огласил приговор бывшему военнослужащему из поселка Арти (Свердловская область) 38-летнему Денису Гоппарову. Суд признал его виновным в двух эпизодах дезертирства, убийстве, краже, а также в разбое, приговорив к 24 годам колонии особого режима, первые семь лет из которых он будет отбывать в тюрьме.

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли в марте 2025 года. Прокурор, выступая на заседании суда, рассказал, что у фигуранта до апреля 2024 года была другая фамилия — Половников. Под ней он служил сапером вначале в городе Шали (Чеченская Республика), а затем участвовал в СВО.

В конце февраля 2024 года его после ранения отправили лечиться в Благовещенск (Амурская область). Позже выписали, указав крайний срок для возвращения на службу — 4 марта 2024 года. Однако, по данным обвинения, «не желая более исполнять обязанность военной службы, участвовать в боевых действиях и подвергать свою жизнь и здоровье опасности», он уехал в родной поселок Арти. Уже в августе того же года его задержали полицейские, отправив на сборный пункт военнослужащих, самовольно оставивших части.

В начале сентября беглеца доставили из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону. Узнав, что его хотят вернуть на СВО, Денис Гоппаров снова скрылся.

В марте 2025 года он познакомился с 44-летней женщиной по имени Оксана, которая жила в поселке Уфимский (Свердловская область). Дезертир узнал, что у нее на счете хранятся 12 млн руб., полученные в том числе за гибель мужа на СВО.

Тогда же Денис Гоппаров узнал пароль от ее банковского приложения. В начале мая фигурант попросил у вдовы 1 млн руб., чтобы купить себе новый автомобиль, но она отказала. Тогда дезертир и решил убить женщину, чтобы украсть «гробовые».

7 мая, за день до убийства, он достал молоток, взял две лопаты и перчатки, положив их в багажник своей машины.

8 мая 2025 года забрал женщину из ее дома. Они вместе выехали из поселка и остановились на трассе в направлении Екатеринбурга. Выйдя из машины, установило следствие, Денис Гоппаров в последний раз спросил, даст ли она ему 1 млн руб., но снова получил отказ. Тогда преступник придушил жертву, а потом добил ударами молотка. Тело жертвы было закопано. В тот же день фигурант перевел с ее счета себе 550 тыс. руб., а своей жене — еще 450 тыс. руб.

Буквально через несколько дней злоумышленника задержали, а потом и арестовали. В ходе разбирательства выяснилось, что в 2013 году Денис Гоппаров был судим за кражу, а позже — за убийство. Контракт на участие в СВО он подписал в 2023 году. За участие в боевых действиях был отмечен медалью «За храбрость» 2-й степени.

Артем Путилов, Екатеринбург