Песок не прошел сквозь пальцы

Арбитражный суд Башкирии подтвердил право компании «Алексеевка» рассчитывать на гарантии продолжения добычи песчано-гравийной смеси на месторождении под Уфой, даже если земля достанется новому владельцу. Заверения недропользователю потребовались из-за планов нынешнего арендатора — агропромышленного комплекса «Алексеевский» — переуступить право пользования участком площадью более 360 га на торгах. «Алексеевка» добилась, чтобы претенденты на землю взяли на себя обязанность согласовать аренду с недропользователем и компенсировать 891 млн руб. на случай закрытия доступа к месторождению. Суд признал требования обоснованными. Мнения экспертов об исходе спора разделились.

«Алексеевка» стремится защитить инвестиции в разработку месторождения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ «Алексеевка» стремится защитить инвестиции в разработку месторождения

Как сообщал «Ъ», с марта 2024 года спорный участок арендует АПК «Алексеевский» по договору с Управлением имуществом казны Башкирии. Договор должен был действовать семь лет, но вскоре «Алексеевский» выставил право аренды на торги.

Во время конкурса о необходимости учитывать свои интересы напомнило ООО «Алексеевка» — с августа 2023 года компания владеет лицензией на добычу ПГС на том же самом участке, что арендует и пытается переуступить АПК «Алексеевский». Фирма обратилась в УФАС, которое предписало организаторам изменить условия торгов. Теперь конкурсанты обязаны были заручиться одобрением «Алексеевки» на аренду, подписав с ней соглашение о намерениях.

Документ подразумевает право компании на пользование 150 га земли для продолжения добычи. На случай отказа предоставить доступ к месторождению «Алексеевке» необходимо заплатить 891 млн руб. в счет компенсации убытков. Наконец, арендатор должен заверить, что не связан с какой-либо организацией, добывающей полезные ископаемые на территории Башкирии и соседних регионов.

УФАС по Башкирии не нашло в требованиях «Алексеевки» противоречий законодательству. Недропользователь имеет законное преимущественное право на землю для разработки месторождения, подчеркнуло ведомство. Размер компенсации, запрошенный предприятием, антимонопольный орган счел экономически обоснованным. Условие об отсутствии аффилированности конкурсантов с другими представителями добывающей отрасли призвано предотвратить потенциальный сговор с целью вытеснить «Алексеевку» от месторождения.

Деятельность нового арендатора не будет связана с добычей, поэтому права и интересы «Алесеевки» никак не нарушаются, доказывало ООО «ТТ-Сельхозплатформа», не согласившееся с выводами УФАС и вместе с ООО «Проектно-конструкторская фирма "Водоканалпроект"» обратившееся с иском в арбитражный суд Башкирии с требованием отменить решения антимонопольщиков. По мнению истцов, законодательство не обязывает согласовывать переуступку прав на землю с недропользователем.

«ООО "Алексеевка" может немотивированно по своему личному желанию отказать в выдаче согласия, отдав предпочтение иному, самостоятельно определяемому, лицу, в том числе аффилированному», — опасались истцы.

Также «Водоканалпроект» не согласился с размером компенсации: полагаясь на расчеты экспертной фирмы «Агранбизнес оценка», истец настаивал, что стоимость лицензии «Алексеевки» не превышает 413 млн руб.

1 апреля арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении требований истцов. Обязанность арендатора выделить 150 га для доступа к месторождению заранее устраняет возможный конфликт с недропользователем, а условие о компенсации защищает инвестиции недропользователя, указал суд. Рыночную стоимость лицензии на недропользование назначенная судом экспертиза оценила в 916 млн руб.

«ТТ-Сельхозплатформа» подала апелляционную жалобу на решение суда. Оспорить акт пытается и АПК «Алексеевский».

В июле прошлого года победителем спорных торгов стало ООО «Экос», созданное месяцем ранее, но этому исходу грозит пересмотр. Новое руководство АПК «Алексеевский» считает передачу земли незаконной, поэтому инициировало разбирательства об аннулировании сделки. На время процесса суд запретил какие-либо действия со спорным участком. Следующее заседание по делу пройдет 22 июня в арбитражном суде Башкирии (см. «Ъ» от 27 марта).

Адвокат коллегии «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Георгий Могилевский полагает, что суд не дал должной оценки соотношению способов превентивной защиты недропользователя со средствами ex post (после события нарушения прав). Последние — например, предварительные обеспечительные меры, установление сервитута, взыскание убытков — не только реализуемы, но иногда и очень эффективны, считает собеседник «Ъ».

По мнению господина Могилевского, получение индивидуального согласия от «Алексеевки» всеми участниками торгов является крайне субъективным и излишним условием. Он считает, что в конкурсную документацию имеет смысл включить условие об обязательном подписании каждым из участников торгов декларации, в которой была бы оформлена готовность конкурсантов компенсировать убытки «Алексеевки» и отсутствие аффилированности с другими недропользователями.

«Но подписание индивидуального предварительного соглашения вызывает очень много вопросов. Начиная с того, что это соглашение по каким-то надуманным соображениям может быть не подписано и заканчивая возможностью его расторжения в любое время», — прокомментировал Георгий Могилевский.

Старший юрист консалтинговой компании Legal principles Ольга Седова, напротив, считает решение суда законным и обоснованым.

«Суд верно указал, что ООО "Алексеевка" как недропользователь имеет исключительное право на доступ к участку в границах горного отвода, а любая деятельность там без его согласия нарушает лицензию», — прокомментировала она «Ъ».

Идэль Гумеров