О совете директоров замолвили слово

Принадлежащий правительству Башкирии агропромышленный комплекс «Алексеевский» намерен через суд расторгнуть договор с компанией «Экос», которая получила от бывшего совхоза права на аренду сельхозугодий на левом берегу реки Белой. Два года назад предприятие само арендовало этот участок площадью, сравнимой с территорией уфимского микрорайона Сипайлово, у государства. Теперь «Алексеевский» настаивает, что частному лицу земля досталась по заниженной цене и без одобрения совета директоров.

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии временно запретил совершать какие-либо регистрационные действия с участком площадью около 365,1 га между деревней Алексеевкой и рекой Белой в Уфимском районе. Такие меры приняты в рамках разбирательств между АО «Агропромышленный комплекс "Алексеевский"» и ООО «Экос».

В июле 2025 года конкурсная комиссия «Алексеевского» признала «Экос», созданный за месяц до этого, победителем конкурса на право аренды участка. Начальная стоимость торгов составила 67,1 млн руб. Ценовое предложение «Экоса» в протоколах конкурса не указано. Вторым претендентом на землю было ООО «Проектно-конструкторская фирма "Водоканалпроект"».

Спустя восемь месяцев «Алексеевский» обратился в арбитражный суд Башкирии с просьбой аннулировать торги и вернуть спорный участок. Согласно доводам компании, сделка была заключена без одобрения совета директоров сельхозпредприятия.

Третьими лицами к разбирательству привлечены министерство земельных и имущественных отношений Башкирии, республиканская прокуратура, управление ФАС и ПКФ «Водоканалпроект». Следующее заседание состоится 18 мая.

Изначально «Алексеевский» арендовал спорный участок с марта 2024 года по договору с Управлением имуществом казны Башкирии для сельскохозяйственного производства по ставке 335 тыс. руб. в год. Договор действовал до ноября 2031 года. Однако в октябре того же года «Алексеевский» выставил право аренды на торги за 186,2 млн руб. С условиями продажи не согласилось уфимское ООО «НПО "Альянс"», посчитавшее такую цену завышенной. В апреле 2025 года арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования «Альянса», снизив право аренды до 67,1 млн руб.

АО «АПК "Алексеевский"» зарегистрировано в мае 2021 года в Уфимском районе на базе одноименного совхоза, предприятие принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии. В 2023 году компания занимала до 20% производства овощей в Башкирии, а недавно закрыла розничную сеть — около 80 магазинов в Уфе. На прошлой неделе «Алексеевский» сообщил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Как пояснили «РБК Уфа» в минземимущества Башкирии, «Алексеевский» задолжал Управлению имуществом казны республики около 40 млн руб., но денег для выплаты долга у нее нет.

ООО «Экос» зарегистрировано в июне 2025 года, основным видом деятельности является выращивание овощей. По данным Rusprofile, фирмой с уставным капиталом 10 тыс. руб. владеет Азамат Гареев.

Начальная стоимость актива вызвала вопросы у потенциального участника на этапе начала конкурса. Сначала компания «ТТ-Сельхозплатформа» (аффилирована с бенефициарами строительной группы «Третий трест») уточнила у «Алексеевского», утверждал ли новую начальную стоимость совет директоров агропромышленного комплекса. После этого «ТТ-Сельхозплатформа» обратилась в УФАС по Башкирии.

В жалобе компания предвидела, что отсутствие согласия совета директоров может привести к попытке акционеров «Алексеевского» оспорить договор, заключенный по итогам торгов. Антимонопольный орган признал доводы заявителя необоснованными, сославшись, что ранее стоимость лота определил суд. Решения УФАС «ТТ-Сельхозплатформа» пытается оспорить в арбитражном суде Башкирии (следующее заседание по делу состоится 1 апреля).

В «Алексеевском» на запрос «Ъ» не ответили.

Владелец «Экоса» Азамат Гареев прервал телефонный диалог на вопросе о планах компании на участок.

Идэль Гумеров