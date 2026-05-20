Мосгорсуд вновь оставил министра культуры Башкирии Амину Шафикову под арестом

Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы министра культуры Башкирии Амины Шафиковой на продление меры пресечения, сообщает UTV со ссылкой на пресс-службу суда. Госпожа Шафикова останется под стражей до 6 июня.

Как сообщал «Ъ-Уфа», министра культуры республики арестовали 19 февраля. Ей вменяют растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК РФ). Первая мера пресечения заканчивалась 17 апреля, но за два дня до этого срок содержания под стражей продлили.

Обязанности министра культуры Башкирии исполняет бывший замминистра семьи, труда и социальной защиты населения, экс-глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов.

Майя Иванова