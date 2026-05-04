В Москве рассмотрят жалобу на продление ареста Амины Шафиковой

Мосгорсуд 20 мая рассмотрит апелляционную жалобу защиты министра культуры Башкирии Амины Шафиковой на продление меры пресечения, следует из публикации на портале московских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр культуры Башкирии Амина Шафикова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр культуры Башкирии Амина Шафикова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Госпожа Шафикова была арестована 19 февраля. Главе регионального минкульта вменяют растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 290 УК РФ). Первая мера пресечения заканчивалась 17 апреля, но за два дня до этого срок содержания под стражей был продлен.

Обязанности министра культуры Башкирии сейчас исполняет бывший замминистра семьи, труда и социальной защиты населения, экс-глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов.

Идэль Гумеров