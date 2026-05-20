США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Командование глобальных ударов военно-воздушных сил (ВВС) США провело испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Учения провели для проверки готовности американских ядерных сил наземного базирования, указано в заявлении командования.

Пуск состоялся 20 мая в 00:01 по тихоокеанскому времени США (10:01 мск) с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Как уточнили в командовании, испытания были запланированы несколько лет назад и с текущей обстановкой в мире не связаны.

Испытания включали комплексную проверку ракеты и персонала, который ее обслуживает. Инженеры, в частности, отслеживали траекторию полета Minuteman III, работу двигателей, системы наведения и блока возвращения в атмосферу. «Этот пуск подтверждает состояние и готовность наших межконтинентальных баллистических ракет, а также способность всех элементов этой системы — от операторов до самой ракеты — выполнять поставленную задачу»,— следует из заявления.

Полученные данные передадут в Пентагон, Минэнерго и Стратегическому командованию США для анализа состояния ракеты, ее обслуживания и сроков использования.