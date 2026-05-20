Суд приостановил работу цеха «Опытного завода огнеупоров» в Верхней Пышме

Верхнепышминский городской суд приостановил деятельность одного из цехов ЗАО «Опытный завод огнеупоров» в рамках обеспечительных мер по гражданскому делу, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Решение принято на время рассмотрения иска об устранении нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды, атмосферного воздуха, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и промышленной безопасности. Иск был подан в интересах неопределенного круга лиц.

Как сообщили в пресс-службе судов, приостановлена деятельность одного из цехов в производственном здании ЦВОП ЗАО «Опытный завод огнеупоров» по адресу: Верхняя Пышма, улица Огнеупорщиков, 3.

Закрытое акционерное общество «Опытный завод огнеупоров» зарегистрировано в 1993 году. Специализируется на производстве огнеупорных изделий.

Полина Бабинцева