Школы развивают интеллект

В школах начнут обучать искусственному интеллекту. Занятия будут проходить в рамках углубленного курса по информатике, сообщил «РИА Новости» министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, вектор развития задает Всероссийская олимпиада школьников, где такой профиль уже включен. Он оказался настолько успешен и востребован, что теперь будет внедрен и в школьную программу.

Обучать искусственному интеллекту начнут со следующего учебного года. Но ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова предупреждает о возможных трудностях с программой:

«В успешности ее внедрения я, честно говоря, немножко сомневаюсь. И для этого есть основания, поскольку для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы педагоги владели этой технологией на достаточно высоком уровне и понимали, какие задачи и каким образом решать с их помощью. На сегодняшний же день, казалось бы, даже продвинутая с точки зрения использования цифровых технологий молодежь с ИИ работает достаточно шаблонно и примитивно, не подключая естественный интеллект. С другой стороны, мы, педагоги, просто не знаем всех возможностей работы с ИИ, поэтому при таком серьезном массовом внедрении этой задачи в учебный процесс на уровне школы, эффективность, на мой взгляд, будет очень низкой первое время.

При этом пока школьники пользуются ИИ, как костылем, в общем-то. Он действительно облегчает очень многие функции, но нужно как минимум иметь развитые навыки критического мышления для того, чтобы правильно ставить ему задачи и писать промпты, в том числе для того, чтобы верифицировать те результаты, которые предлагает нейросеть.

Без подключения реального опыта, который интеллект нам искусственно не может обеспечить, мы не можем получить качественный аналитический или экспертный продукт. Поэтому запрос как таковой они могут не формулировать, но понятно, что этому надо учить как минимум на практике».

По данным исследования портала «Анкетолог», более 60% школьников используют ИИ для учебы. Самый популярный чат-бот среди них — ChatGPT. Его выбирают 67% опрошенных. Пятая часть использует в учебе Gemini от Google. Оставшиеся отдают предпочтение DeepSeek. Но в учебном процессе, вероятно, будут использоваться российские нейросети, считает старший преподаватель курсов программирования для детей онлайн-школы Skysmart Захар Барков:

«Внедрение такого курса очень перспективно, так как нейросети все глубже проникают во все сферы жизнедеятельности. В рамках такого курса учат правильно писать промпты, то есть запросы, чтобы нейросеть с большей долей вероятности выдала правильный и желаемый результат. Примеры такой практики я наблюдал только в университетах. Можно пройти курс на промпт-инженера, чтобы научиться писать запросы в нейросеть максимально эффективно.

Если говорить про вузы, то в обучающем курсе есть несколько модулей. Базовый учит понимать, как работают нейросети и как правильно писать запрос в любую нейросеть. Он содержит общий свод правил для работы с такими технологиями. Далее идут более узкие модули, например, для генерации и редактирования изображений, видео, аудио.

Отдельный блок посвящен тому, как правильно программировать с нейросетью. Процесс обучения происходит следующим образом. Ученик читает лекционный материал либо смотрит видеолекцию. Далее изучает примеры удачных и неудачных промптов, их результаты. Потом ему предлагают перейти к практике и по некоторой инструкции написать промпт, чтобы нейросеть выполнила запрос.

При этом мне кажется, что в большей степени обучение будет происходить с использованием отечественных моделей. Возможно, некоторое время будут иностранные, пока их не импортозаместят. Каких-либо сложностей с созданием такого курса я не наблюдаю».

Между тем глава InfoWatch Наталья Касперская на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» заявила, что использование зарубежного генеративного ИИ несет высокие риски утечки данных. По ее словам, конфиденциальная информация может попасть на иностранные серверы, где ее могут применять для обучения моделей или передавать третьим лицам.

Ранее Минпросвещения включило в федеральный перечень школьных учебников «Введение в искусственный интеллект». Пособие рассчитано на учеников с 5-го по 9-й классы. В университетах практика обучения ИИ уже существует. Помимо дополнительных курсов, некоторые вузы открывают целые факультеты с такой направленностью. Например, в МГУ, профильный набор начнется со следующего учебного года.

