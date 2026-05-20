В Армавире на Кубани объявили эвакуацию жителей из-за угрозы подтопления

В городе Армавир Краснодарского края с 16:00 мск объявлена эвакуация жителей из-за повышения уровня воды в реке после ливней. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В районе Невинномысска ведется аварийный сброс воды с водохранилища, есть вероятность достижения критических отметок»,— уточнили в администрации. Вода может достичь Армавира к 17:00 мск.

В зону эвакуации входят Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, частично микрорайон Северный, переулок Баранников и СНТ «Химик», «Строитель» и «Заречное». Жителям этих районов рекомендовали сохранять спокойствие, поднять вещи на верхние этажи, собрать документы и взять с собой только самое необходимое. После этого можно остановиться у родственников в безопасных районах города или в сборных эвакуационных пунктах — в здании школы № 7 и сельском клубе Красной Поляны.

В пресс-службе также привели список мест для сбора на эвакуацию для тех, кто не может добраться туда самостоятельно. Для эвакуации инвалидов и людей с ограниченными возможностями следует обратиться в единую диспетчерскую службу по номеру 3-20-00.

На данный момент мониторинг уровня воды ведется круглосуточно. Он может подняться в любую сторону, предупредили в администрации.

Весенние паводки в этом году охватили около 25 регионов России. Наиболее сложная ситуация складывалась в Дагестане в конце марта — начале апреля. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Потоплены в общей сложности почти 10 тыс. жилых домов. Жертвами ЧП стали шесть человек, пострадали еще более 6 тыс. жителей.