Число частных инвесторов в Челябинской области выросло на 1,4 тыс. человек

По итогам апреля 2026 года количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже составило почти 1,1 млн человек (+1,4 тыс. за месяц). Из них в апреле на фондовом рынке платформы совершали сделки 74,8 тыс. южноуральцев, сообщает пресс-служба Мосбиржи.

Челябинская область занимает девятую позицию по количеству физических лиц с брокерскими счетами на платформе. Выше в рейтинге по числу частных инвесторов находятся Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области, Башкортостан и Татарстан. Количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых на Мосбирже жителями Челябинской области, составило 150,8 тыс. штук.

Виталина Ярховска